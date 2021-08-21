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Safa yönetimini hazırladı

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Safa yönetimini hazırladı
Yenicami’de Ali Vehid’in istifası sonrasında 24 Ağustos  Salı günü saat 18:00’de yapılacak olan olağanüstü genel kurul öncesinde Ali Özmen Safa’nın başkan adaylığı kesinleşti.
İşadamı Ali Özmen Safa, yönetim kurulu listesini de açıklarken, 24 Ağustos Salı günü yapılacak olan olağanüstü genel kurul üyelerin onayını isteyecek. Eski yönetimden isimlerin de yer aldığı Ali Özmen Safa’nın yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor:
“Ali Özmen Safa, Alihan Pehlivan, Ercan İbrahimoğlu, Ömer Metbulut, Şenol Karayel, Bolkan Bardak, Çağkan Kabataş, Ulus Nasıroğlu, Ali Kemal Piyale, Erkan Arıklı, Hassan Vahib, Derviş Sönmez ve İsmail Eker”
 
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