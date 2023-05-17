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Safa, istifa kararı aldı

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Safa, istifa kararı aldı
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Süper Ligin başkent ekibi Yenicami Ağdelen Kulübü başkanı Ali Özmen Safa, kulüp taraftar ve üyelerinin tepkileri üzerine görevini bırakma kararı aldı.
Safa yaptığı açıklamada gelinen noktada yönetimin devam edemeyeceğini ifade ederek mayıs sonuna kadar sorumluluklarını yerine getirerek görevi bırakma kararı aldı.
 
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