Sadrazam-Kayalar başkanını seçti

Niyazi ERGÜLEN
BTM Birinci Lig kulüplerinden Sadrazam-Kayalar kulüp lokalinde genel kurulunu yaparak yeni başkanını seçti.
Sadrazam-Kayalar’ın yeni kulüp başkanı genç iş adamı Orhan Dilek oldu.
Orhan Dilek başkanlığında göreve gelen yönetim kurulu ilk icraat olarak kulüp yararına yemek düzenledi.
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