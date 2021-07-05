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Sadrazam-Kayalar başkanını seçti

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Sadrazam-Kayalar başkanını seçti
Niyazi ERGÜLEN
BTM Birinci Lig kulüplerinden Sadrazam-Kayalar kulüp lokalinde genel kurulunu yaparak yeni başkanını seçti.
Sadrazam-Kayalar’ın yeni kulüp başkanı genç iş adamı Orhan Dilek oldu.
Orhan Dilek başkanlığında göreve gelen yönetim kurulu ilk icraat olarak kulüp yararına yemek düzenledi.
 
 
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