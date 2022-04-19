Sadıkoğlu “Spora ve sporcuya desteğimiz sürecek”

Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübü, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübü, kendilerine yaptığı katkılardan dolayı İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür etti.

Kulüp Başkanı Muharrem Yamuk, katkılarından dolayı İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür ederek, Sadıkoğlu’na adını taşıyan 10 numaralı Yarköy PGSK formasını da takdim etti.

SADIKOĞLU

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, iskele ve köylerinde aktif olarak faaliyet gösteren spor kulüpleri ile sürekli iletişim halinde olan İskele Belediyesi’nin, özellikle gençlerin, kötü alışkanlıklardan uzak durması için sportif faaliyetlerde bulunan kulüpler ve sporcularla yakından ilgilendiğini kaydetti.

Sadıkoğlu, Yarköy PGSK Başkanı Muharrem Yamuk’a teşekkür ederek, adına hazırlanan formadan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İskele Belediyesi olarak spor kulüplerine maddi ve manevi katkılarının süreceğini belirten Başkan Sadıkoğlu, Yarköy PGSK’ya başarılar diledi.

