Sadıkoğlu: Gençler Birliği bizim gururumuzdur

Hasan Sadıkoğlu, Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü heyetini kabulünde yaptığı açıklamada “Larnaka Gençler Birliği bizim gururumuzdur. İlk karşılaşmasında 3 puan almayı başaran kulübü tebrik ederim.” ifadelerini kullandı

Yeni sezona yeni kadrosuyla ve yeni yönetimi ile merhaba diyen İskele’nin başarılı takımlarından, AKSA 1. Futbol Liginde top koşturan ve geçtiğimiz hafta kendi evindeki ilk karşılaşmasına çıkarak 3 puan almayı başaran Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü, 2020-2021 futbol sezonuna iddialı başladı.

1 Eylül’de gerçekleşen genel kurulda tek aday olan ve oybirliği ile Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü başkanlığına getirilen Metin Menteş, ilk ziyaretini de, her zaman kulübün yanında olan, maddi ve manevi desteğini esirgemeyen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na gerçekleştirdi. Başkan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret eden Menteş’e Asbaşkanlar Cem Kanat ve Mustafa Kabasakal ile Yönetim Kurulu Üyeleri Erkut Yılmabaşar, Mertsan Çakırlı ve Kemal Boyacı da eşlik etti.

İskele Belediyesi’nin yaptığı maddi ve manevi katkılardan dolayı Başkan Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür plaketi veren Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Başkanı Metin Menteş, birlik ve beraberliği artarak devam etmesini diledi. Menteş ayrıca kulübün gerçekleştirmekte olduğu tesisleşme ile ilgili yapılan yatırımlar konusunda Başkan Hasan Sadıkoğlu ile bilgi alış verişinde bulundu.

Sadıkoğlu: Başarının devam etmesini dilerim

Futbol 1. Liginde İskele’yi başarıyla temsil eden Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’ne her zaman destek olduklarını, olmaya da devam edeceklerini ifade eden İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, yeni yönetimin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Larnaka Gençler Birliği SK bizim gururumuz diyen Başkan Sadıkoğlu, Metin Menteş başkanlığındaki yeni yönetime de başarılar diledi. 2021-2022 sezonunun ilk karşılaşmasında 3 puan almayı başaran kulübü tebrik eden Başkan Sadıkoğlu, bu başarının lig boyunca devam etmesini de temenni etti.

