banner583
Fenerbahçe bu sefer hata yapmadı
Fenerbahçe bu sefer hata yapmadı
6 0
Aslan, Kayseri’de kayıp
Aslan, Kayseri’de kayıp
17 0
 
Bitmeyen çile: Alsancak-Lapta yolu
Bitmeyen çile: Alsancak-Lapta yolu
25 0
Zeynep Bastık, Les Ambassadeurs’u coşturacak
Zeynep Bastık, Les Ambassadeurs’u coşturacak
64 0
En tehlikeli 8 internet deneyimi
En tehlikeli 8 internet deneyimi
15 0
Ronaldo'nun boşu yok, Messi suskun
Ronaldo'nun boşu yok, Messi suskun
23 0
Dikkatsizliği pahalıyla mal oldu
Dikkatsizliği pahalıyla mal oldu
304 0
banner661

Sadıkoğlu: Gençler Birliği bizim gururumuzdur

banner476

Hasan Sadıkoğlu, Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü heyetini kabulünde yaptığı açıklamada “Larnaka Gençler Birliği bizim gururumuzdur. İlk karşılaşmasında 3 puan almayı başaran kulübü tebrik ederim.” ifadelerini kullandı

banner666
Sadıkoğlu: Gençler Birliği bizim gururumuzdur
Yeni sezona yeni kadrosuyla ve yeni yönetimi ile merhaba diyen İskele’nin başarılı takımlarından, AKSA 1. Futbol Liginde top koşturan ve geçtiğimiz hafta kendi evindeki ilk karşılaşmasına çıkarak 3 puan almayı başaran Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü, 2020-2021 futbol sezonuna iddialı başladı.
1 Eylül’de gerçekleşen genel kurulda tek aday olan ve oybirliği ile Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü başkanlığına getirilen Metin Menteş, ilk ziyaretini de, her zaman kulübün yanında olan, maddi ve manevi desteğini esirgemeyen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na gerçekleştirdi. Başkan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret eden Menteş’e Asbaşkanlar Cem Kanat ve Mustafa Kabasakal ile Yönetim Kurulu Üyeleri Erkut Yılmabaşar, Mertsan Çakırlı ve Kemal Boyacı da eşlik etti.
İskele Belediyesi’nin yaptığı maddi ve manevi katkılardan dolayı Başkan Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür plaketi veren Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Başkanı Metin Menteş, birlik ve beraberliği artarak devam etmesini diledi. Menteş ayrıca kulübün gerçekleştirmekte olduğu tesisleşme ile ilgili yapılan yatırımlar konusunda Başkan Hasan Sadıkoğlu ile bilgi alış verişinde bulundu.
Sadıkoğlu: Başarının devam etmesini dilerim
Futbol 1. Liginde İskele’yi başarıyla temsil eden Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’ne her zaman destek olduklarını, olmaya da devam edeceklerini ifade eden İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, yeni yönetimin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Larnaka Gençler Birliği SK bizim gururumuz diyen Başkan Sadıkoğlu, Metin Menteş başkanlığındaki yeni yönetime de başarılar diledi. 2021-2022 sezonunun ilk karşılaşmasında 3 puan almayı başaran kulübü tebrik eden Başkan Sadıkoğlu, bu başarının lig boyunca devam etmesini de temenni etti.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.