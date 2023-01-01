Sadıklar Değirmenlik yolcusu

Aksa Süper Lig ekibi Göçmenköy’ün tecrübeli ismi Hüseyin Sadıklar, ligin ikinci devresinde Miracle Değirmenlik forması giyecek.
Miracle Değirmenlik Kulübü ile görüşüp her konuda anlaşan tecrübeli oyuncu Pazartesi günü resmi imzayı atıp Miracle Değirmenlik kadrosuna dahil olacak.
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