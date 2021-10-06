Sadık sakatlandı

İbrahim DALOĞLU

AKSA Süper Ligde ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta Baf Ülkü Yurdu karşısında alan Mağusa Türk Gücü’nün galibiyet sevinci yarıda kaldı.

Takıma yeni katılan ve ilk kez Baf Ülkü Yurdu karşısında ilk 11’de sahaya çıkan Sadık Balarabe, 59. Sakatlanıp oyuna devam edemedi.

Sadık Balarabe’nin yapılan kontrollerinde üst adalesinde yırtık tespit edilirken, futbolcu tedavi için Türkiye’ye gönderildi. İstanbul’da kontrolden geçirilecek olan Sadık’ın durumu buradaki tedaviye göre belli olacak.

