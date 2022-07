Sadık Balarabe’den MTG camiasına veda mesajı

Mağusa Türk Gücü’nden ayrılıp futbol hayatını Amerika’daki sürdürme kararı alan Sadık Balarebe veda mesajı yayınladı. Sadık Balarabe’nin veda mesajı şöyle: “Öncelikle MTG’den ayrıldığımı resmi olarak duyurmak isterim. Antrenörüm, başkanım ve takım arkadaşlarım başta olmak üzere tüm MTG ailesine teşekkür etmek istiyorum. İkinci olarak kararımı açıklamak istiyorum. MTG ile her şeyi kazandığımı söylemekten gurur duyuyorum ve profesyonel bir sporcu olarak daha iyi olmaya çalışırken, kendimden her zaman daha fazlasını istiyorum. Elime iyi bir fırsat geldi ve şu an yeniden en üst düzeydeki mücadeleyi üstlenemem için en iyi zaman olduğuna inanıyorum.

Antrenörüm ve başkanım kararımı anlayıp desteklediğiniz için tekrar teşekkürler.

Saha içinde ve saha dışında her zaman gösterdiğiniz sevginiz için ve güzel mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim, hepinizi takdir ediyorum.”