Sacha Boey’den Galatasaray’a 4 yıllık imza

Galatasaray, Rennes'in sağ beki Sacha Boey'u 4 yıllığına kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi

Galatasaray, sağlık kontrolü için İstanbul'a getirdiği sağ bek SachaBoey ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama;

Profesyonel Futbolcu SachaBoey'in transferi konusunda kulübü StadeRennais FC ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 4 yıllığına anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Sarı-kırmızılı kulüple 4 yıllık sözleşme imzalayan 20 yaşındaki Fransız oyuncu Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleşen imza töreninin ardından duygularını Galatasaray Televizyonu ile paylaştı.

Genç yıldız, “Karşılama için çok teşekkür ederim. Transfer olması gerektiği gibi oldu. Galatasaray, StadeRennes kulübüne başvurdu sonrasında da transferim gerçekleşti. Burada olmak muhteşem bir duygu. Açıkçası kendimi tekrardan doğmuş gibi hissediyorum. Taraftarlarımızın gurur duyması için elimden gelenin en iyisini sahada göstereceğim” açıklamasın yaptı.

