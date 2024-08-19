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Sabri Sünnetçioğlu yeniden TOL'da

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Sabri Sünnetçioğlu yeniden TOL'da
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Ülkemizin başarılı altyapı antrenörlerinden Sabri Sünnetçioğlu, yeniden Türk Ocağı Limasol'da göreve geldi.
Geçmiş dönemde uzun yıllar çalıştığı altyapısında başarılı işler yapan Sabri Sünnetçioğlu, yeni dönemde Türk Ocağı kulübünün U14 Futbol Takımını çalıştıracak. Sünnetçioğlu, kulübün futbol akademisinde de farklı kategorilerde görev yapacak....
 
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