Sabri, Halk Evi’nde

Niyazi ERGÜLEN
Girne Halk Evi, Bostancı Bağcıl’dan Sabri Selden’i transfer etti. Binatlı ile prensipte anlaşan Sabri Selden’in bu kulübe transferi gerçekleşmedi.
Bostancı Bağcıl ile Binatlı arasında bonservis konusunda anlaşma sağlanamamasından sonra devreye giren Girne Halk Evi, hem Bostancı Bağcıl hem de Sabri Selden ile anlaştı.
42 yaşındaki deneyimli orta saha futbolcusu Sabri, kiralık olarak Girne Halk Evi forması giyecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.