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Sabri, Halk Evi’nde

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Sabri, Halk Evi’nde
Niyazi ERGÜLEN
Girne Halk Evi, Bostancı Bağcıl’dan Sabri Selden’i transfer etti. Binatlı ile prensipte anlaşan Sabri Selden’in bu kulübe transferi gerçekleşmedi.
Bostancı Bağcıl ile Binatlı arasında bonservis konusunda anlaşma sağlanamamasından sonra devreye giren Girne Halk Evi, hem Bostancı Bağcıl hem de Sabri Selden ile anlaştı.
42 yaşındaki deneyimli orta saha futbolcusu Sabri, kiralık olarak Girne Halk Evi forması giyecek.
 
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