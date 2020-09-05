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Sabri de ‘Mormenekşe’ dedi

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Sabri de ‘Mormenekşe’ dedi
1.lig ekiplerinden Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü iç transferde oyuncuları ile anlaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün Emre Kuvvetlişahin ile yeniden anlaşan Mormenekşe, dün akşam ise genç ve başarılı defans oyuncusu Sabri Çiftçioğlu ile anlaşmaya vardı. Asbaşkan Metin Menekşeli’nin girişimleri ile yeniden anlaşma sağlanan Sabri ile bu yıl takımın gençleştirme hamlesine bir katkı daha sağlanmış oldu. Metin Menekşeli yaptığı açıklamada ileriye dönük bir takım kurmak için çalışmaların devam ettiğini, takımdaki genç oyuncuların yanına transferlerin devam edeceğini söyledi.
 
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