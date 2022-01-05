Sabri Bağcıl’a, Cahit Değirmenlik’e gitti

AKSA 1. Ligin batı bölgesi ekibi Bostancı Bağcıl, Sabri Selden'i kadrosuna katarken, karşılığında Cahit Solkanat'ı MiracleDeğirmenlik'e verdi.
Dün son kez görüşen iki taraf takas transferde anlaşmaya vardı. Her iki futbolcu da dün yeni takımlarıyla antrenmana çıktığı bildirildi.
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