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Ryan Donk Galatasaray’da kalıyor

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Galatasaray, Ryan Donk ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor. Futbolu sarı kırmızılılarda bırakmak isteyen Hollandalı oyuncu, yıllık ücretinde ciddi bir indirime gidecek

Ryan Donk Galatasaray’da kalıyor
Hollandalı oyuncunun, sarı kırmızılılarla olan sözleşmesi sezon sonunda bitmişti. Galatasaray yönetimi, 34 yaşındaki futbolcuyla yeni kontrat imzalamaya hazırlanıyor.
Eski takımı Club Brugge’ün de Donk ile ilgilendiği iddia edilirken, tecrübeli futbolcu tercihini Galatasaray’dan yana kullandı.
Futbolu sarı kırmızılı kulüpte bırakmak isteyen Donk, yönetimin sözleşme uzatma teklifine olumlu yaklaştı.
Hollandalı oyuncunun, ücretinde ciddi anlamda indirime gideceği de belirtildi.
Donk’un daha önce yıllık 1 milyon 895 bin euro kazandığı belirtilirken, sarı kırmızılıların sözleşme uzatmak için tecrübeli oyuncuya yaklaşık 800 bin euro teklif ettiği kaydedildi.
Donk'un, önerilen rakamı kabul ettiği ve yeni sözleşmenin birkaç gün içinde imzalanacağı öğrenildi. 
Diğer yandan Galatasaray yeni sezonda alternatifli bir kadro kurmak istiyor.
Sarı kırmızılılar, 40 hafta sürecek Süper Lig’de geniş bir kadro ile mücadele etmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Omar Elabdellaoui ve Kerem Aktürkoğlu’nu kadrosuna katan Galatasaray, orta saha rotasyonunu da genişletmek istiyor.
Seri ve Lemina ile yolların ayrılmasından sonra teknik heyetin de orta sahaya transfer istediği, yönetimin ise Hes Kablo Kayserisporlu Mensah'ı renklerine bağlamaya çalıştığı belirtildi.
 
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