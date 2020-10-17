Ruso’nun duvarları, karalama duvarı oldu

K-PET Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı’nın maçlarını oynadığı Şehit Hüseyin Ruso Stadının duvarları çeşitli yazılarla kirletildi.
Duyarsız kişiler Şehit Hüseyin Ruso Stadının duvarlarına yazılar yazarak duvarları kirlettiler. Şehit Hüseyin Ruso’nun grafitisinin de bulunduğu bölüm boydan boya kirletilirken, Şehit Hüseyin Ruso’ya da saygısızlık yapıldı.
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