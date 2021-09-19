Ruso’da tıs yok

Küçük Kaymaklı ile Baf Ülkü Yurdu arasında oynanan maç vasatın altında kalırken, maç başladığı gibi golsüz sona erdi. Kaleci Raif kritik kurtarışlarla takımına puanı getirdi

Yer: Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Fatih Bardakçıoğlu, Cem Öksüzoğulları

Küçük Kaymaklı: Raif, Mehmet Kaygısız(Hasan), Bahadır(Sena), Gökhan, Mikail, Tuğrul, Çağlar, Muhammed Ali, Felix, Muhammet (Mehmet Koyuncu), Özgür.

Baf Ülkü Yurdu: Gültekin, Yusuf, İbrahim Hatay, Ekrem, Metin, Hüseyin Paşa(Osman), Mustafa, Onur(Doğan), Hüseyin Hürben, Hasan, Osita



AKSA Süper Lig’de ilk hafta maçında Küçük Kaymaklı ile Baf Ülkü Yurdu arasında oynanan maç vasatın altında kalırken, maç başladığı gibi golsüz sona erdi.

Maçın hakemlerinin başarılı bir yönetim sergilediği maçın ilk devresinde Baf Ülkü Yurdu kontrollü oyunu tercih ederken, baskılı görünmesine rağmen Küçük Kaymaklı, üretkenlikten uzak kaldı.

Küçük Kaymaklı Felix ile Baf Ülkü Yurdu ise Osita ile etkili olmaya çalışırken, bu futbolcuların çabaları da sonuçsuz kaldı.

İkinci devrede üzerindeki çekingenliği atan Baf Ülkü Yurdu, Hüseyin Hürben’in organizatörlüğünde ataklar geliştirirken, 60’da Osita ile gelişen atakta bu oyuncu savunma tarafından düşürüldü. Emre Öztaşlı tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Vuruşu kullanan Osita,çok kötü vururken, kaleci Raif penaltıyı kurtardı.

Geriye kalan dakikalarda çabalar gol getirmeyince maç başladığı golsüz 0 – 0 sona ererken, taraflar 1’er puanla sezona başladılar.

