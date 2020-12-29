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Ruso için dayanışma

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Ruso için dayanışma
Başkent'in 2 önemli kulübünün başkanları Akay Aşina ile Ceran Tunalı sosyal bir ortamda bir araya gelerek futbolumuzu ve kulüplerin sorunlarını görüştüler.
Küçük Kaymaklı başkanı Akay Aşina'nın gündeme getirdiği Şht Hüseyin Ruso Stadının ışıklandırılması konusunda Küçük Kaymaklı kulübüne tam destek veren Çetinkaya kulüp başkanı Ceran Tunalı, şahsı ve kulübü adına konunun takipçisi olacağına vurgu yaptı.
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