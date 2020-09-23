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Rum Sağlık Bakanlığı kulüpleri suçladı

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Rum Sağlık Bakanlığı kulüpleri suçladı
Politis Gazetesi, Rum Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada Nea Salamina ve EtchnikosAchnakulüp yönetimlerine, korona virüs testi pozitif çıkan kişilerin derhal karantinaya alınması yönünde yazılı talimat verildiğini yazdı. Gazete ilgili talimatların ihlal edilerek kamu sağlığının tehlikeye atıldığını yazarken, kulüplerin, kendi girişimleriyle, futbolculara ve diğer personele, karantinalarını bozarak özel laboratuvardan teste tabi olmaları talimatı verdiğine de dikkati çekti.  
Rum Sağlık Bakanlığı ayrıca kulüp futbolcuları ve personeliyle 17 Eylül sonrasında temas eden kişilerin, gerekli görülmesi halinde test için randevu almaları için Epidemiyoloji Kuruluyla temasa geçmesi çağrısında da bulundu.
 
 
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