Rövanşlar, Eran ve Dayı’nın

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda yarı final rövanş maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Program ve maçları yönetecek hakemler şöyle;
28 Temmuz Salı, Saat 20:00, Türk Ocağı – Yenicami, Mete Adanır Stadı, Kerem Eran
29 Temmuz Çarşamba, Saat 20:00, Doğan Türk Birliği – Mağusa Türk Gücü, Mete Adanır Stadı, Fehim Dayı
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