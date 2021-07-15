Rosier kulübüne rest çekti

Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık forma giyen ValentinRosier, siyah beyazlı kulübe gelmek için her türlü şartı zorluyor.

Kulübü Sporting Lizbon'un bonservis bedelini yükseltmesinin ardından Fransız sağ bek maaşında indirime gitti.

Rosier'in, aynı zamanda kendisine gelen daha yüksek ücretli teklifleri de reddettiği öğrenildi.

Kulübüne, "Ben Beşiktaş’ta oynamak istiyorum" diyerek net bir mesaj veren 24 yaşındaki oyuncunun, birkaç gün içinde siyah beyazlılara imza atması bekleniyor.

