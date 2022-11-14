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Ronaldo'dan spor dünyasını sallayan açıklamalar

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Cristiano Ronaldo, Manchester United'daki durumuna ilişkin sessizliğini bozdu. Sezon başından beri takımdan gönderilmeye çalışılan Ronaldo, yaşananları anlattı ve dobra açıklamalar yaptı. Teknik Direktör Erik Ten Hag'dan, Sportif Direktör Ralf Rangnick'e kadar çok çarpıcı ifadeler kullanan Ronaldo, spor dünyasını sarsan sözler sarf etti

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Ronaldo'dan spor dünyasını sallayan açıklamalar

 

 Manchester United’ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, sezon başından beri İngiliz ekibinde yaşadıklarını anlattı. Teknik Direktör Erik ten Hag’a saygı duymadığını söyleyen Ronaldo, Hollandalı teknik adamın sezon başında onu takımdan göndermeye zorladığını söyledi.

Yayıncı Piers Morgan’a röportaj veren Ronaldo, Manchester United yönetimi, Erik ten Hag ve eski teknik direktör Ralf Rangnick’i eleştirdi. 37 yaşındaki futbolcu, Ekim ayında Tottenham’ı 2-0 yendikleri maçta oyuna girmeyi reddedince kadro dışı bırakılmıştı.

Henüz tamamı yayınlanmayan röportajın bir bölümünde “Erik ten Hag’a saygı duymuyorum çünkü bana saygı göstermiyor” diyen Ronaldo’nun yayınlanan açıklamaları şu şekilde:

“İHANETE UĞRAMIŞ HİSSETTİM”

“Manchester United beni ayrılmaya zorladı. Sadece menajer değil, kulübün içindeki üst düzey yönetici seviyesindeki iki üç kişi daha. Dürüst olmak gerekirse, bunu söylememeliyim. Ama umrumda değil, insanlar gerçeği dinlemeli. Evet, ihanete uğramış hissettim. Sadece bu yıl değil, geçen sezon da bazı insanların beni burada istemediğini biliyorum.

‘HOCA DEĞİLSEN MANU’DA İŞİN NE?’

Geçen sezon takımın başına getirilen Ralf Rangnick’in ismini daha önce hiç duymadığını söyleyen Ronaldo, “Onun adını daha önce bir kere bile duymadım. Bir teknik direktör değilse, Manchester United’da nasıl göreve getirildi anlayamadım” dedi.

“GÖRMEK İSTEMEDİKLERİ İÇİN KÖRLER”

 Öte yandan, Sir Alex Ferguson’un ayrılmasından beri kulüpte hiçbir ilerleme kaydedilmediğini söyleyen Ronaldo, Manchester City’ye transferini efsane ismin engellediğini söyledi:

“Kalbimi takip ettim. Ferguson bana ‘Manchester City’ye gelmen imkansız’ dedi. ‘Tamam patron’ dedim. Sir Alex ayrıldığından beri kulüpte hiçbir gelişme görmedim. Hiçbir şey değişmemiş. Havuz, jakuzi spor salonu… İlerleme sıfır, her şey olduğu gibi duruyor. Ferguson kulübün hak ettiği yolda olmadığını herkesten iyi biliyor. Bunu görmeyen insanlar, görmek istemedikleri için körler.”

 “PICASSO’NUN DEDİĞİ GİBİ…”

“Taraftarların gerçeği bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kulüp için en iyisini istiyorum. Bu yüzden Manchester United’a geldim. Ama City, Liverpool ve hatta şimdi Arsenal gibi en üst seviyeye çıkmamıza engel olan şeyler var. Picasso’nun dediği gibi, onu yeniden inşa etmek için önce yok etmelisin. Ve buna benimle başlayacaklarsa, benim için sorun değil. Manchester United’ı seviyorum, taraftarları seviyorum. Onlar her zaman benim yanmdalar. Ama eğer bunu farklı yapmak istiyorlarsa… Pek çok şeyi değiştirmek zorundalar.”

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