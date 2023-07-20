Romain Sais Katar yolcusu

Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşti. Siyah beyazlıların deneyimli stoperi Romain Saiss, Katar ekibi Al Sadd ile anlaştı.
Beşiktaş, bu transferden 2 milyon 800 bin avro kazanacak.
Geçen sezon siyah beyazlı formayla 26 maça çıkan Faslı stoper, 1 gol kaydetti.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da devam ediyor.
Siyah beyazlılar, David Okereke’yi kadrosuna katmak istiyor.
Nijeryalı futbolcu ile anlaşma sağlayan yönetim, kulübü Cremonese ile görüşmeleri sürdürüyor.
Hem sol kanat hem de santrfor oynayabilen 25 yaşındaki futbolcuyu, teknik direktör Şenol Güneş'in istediği öğrenildi.
Okereke transferinin 1-2 gün içinde netlik kazanması bekleniyor.
Geçen sezon Cremonese formasıyla tüm kulvarda 38 maça çıkan Nijeryalı oyuncu, 9 kez fileleri sarstı, 3 gol pası verdi.
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