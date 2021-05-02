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Rizespor kazandı, Denizlispor küme düştü

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Süper Lig'in 39. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Yukatel Denizlispor, bitime 3 hafta kala küme düştü

Rizespor kazandı, Denizlispor küme düştü
Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi, hakem Hüseyin Göçek yönetti.
Mücadelenin kazananı, 1-0'lık skorla Çaykur Rizespor oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren gol, 72. dakilkada Samudio'dan geldi.
Yukatel Denizlispor, bu mağlubiyetle 2019 yılında yükseldiği Süper Lig'e, bitime 3 hafta kala resmen veda etti. 
Puanını 45'e çıkaran Çaykur Rizespor ise 12. sırada konumlandı.
 
 
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