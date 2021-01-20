Rizespor galibiyeti hatırladı

Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor, zirve mücadelesi veren Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup ederek, 5 haftalık aradan sonra 3 puan sevinci yaşadı

ÇaykurDidi Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi Çaykur Rizespor, Çek forveti Milan Skoda'nın 42. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

55. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Skoda, penaltıdan kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı: 2-0

Çaykur Rizespor, BraianSamudio'nun 88. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 3-0'a getirdi.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Karadeniz ekibi sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla 5 hafta sonra galibiyet sevinci yaşayan Çaykur Rizespor, puanını 24'e çıkardı. Zirve mücadelesi veren Gaziantep temsilcisi, 34 puanda kaldı.

SUMUDİCA'NIN YENİ EKİBİ SEVİNDİ

Gaziantep FK, MariusSumudica'dan boşalan teknik direktörlük görevine Portekizli RicardoSaPinto getirildi. Yeni hocasını maça yetiştiremeyen Gaziantep ekibi, antrenör Erdal Güneş yönetiminde sahaya çıktı. Sumudica ile el sıkışan Çaykur Rizespor'da ise takımın başında teknik sorumlu Ersin Aka yer aldı.

