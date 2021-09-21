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Rize'de kazanan Altay

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Süper Lig'in 6. haftasında Altay, deplasmandaÇaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti

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Rize'de kazanan Altay
Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor ile Altay karşı karşıya geldi.
ÇaykurDidi Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetti.
Karşılaşma, 2-1'lik Altay üstünlüğüyle noktalandı.
İzmir ekibine galibiyeti getiren goller 44'te Björkander ve 73'te Bamba'dan geldi.
Dakikalar 90+1'i gösterirken Bolasie'nin kaydettiği gol ev sahibine yetmedi.
Ege temsilcisinde Thiam 68. dakikada ikinci sarı kart ve sonrasında kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.
Bu galibiyetle 12 puana ulaşan Altay, maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi.
Bir puanlı Çaykur Rizespor ise son sıraya geriledi.
 
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