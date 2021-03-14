Rischio: KTFF’ye ceza vermeyeceğiz

Alberto Rischio, KTFF’nun, CONIFA’dan üyeliğini askıya alma kararını değerlendirirken, “CONIFA olarak KTFF’nin yeniden aktif bir üyemiz olmasını umut ediyoruz. Herhangi bir ceza da vermeyeceğiz. Kuzey Kıbrıs, kendini Dünyadan izole ederek kendi kendini zaten cezalandırdı. Bizler yeniden yalnız kalan futbolculariçin üzüntü duyuyoruz.” açıklamasını yaptı

Necati KÜLAHLILAR

Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu (CONIFA) Avrupa başkanı AlbertoRischio, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF), Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu üyeliğini askıya alma kararını değerlendirdi.

AlbertoRischio’nun değerlendirmeleri şöyle:

“Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun, Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu üyeliğini askıya alma kararı bizim için sürpriz oldu. Bu karardan dolayı çok üzgünüm.

Tüm CONIFA üyeleri olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun yeniden aktif bir üyemiz olmasını umut ediyoruz. Bu karar sonuçta Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun bir kararıdır ve biz bu karardan futbol için dönmelerini bekliyoruz.

CONIFA olarak biz Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna herhangi bir ceza vermeyeceğiz. Kuzey Kıbrıs sporla alakası olmayan politik bir nedenden dolayı kendini Dünyadan izole ederek kendi kendini zaten cezalandırdı.

Bizler yeniden yalnız kalan Kuzey Kıbrıslı futbolcuları, milli takım teknik adamı ve insanları için üzüntü duyuyoruz.”



