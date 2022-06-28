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Rifat, Yonpaş Dumlupınar'da

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Rifat, Yonpaş Dumlupınar'da
Aksa Süper Lig ekiplerinden Mağusa sarı kırmızılı takımı Dumlupınar kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz iki sezonda Hamitköy’de mücadele eden Rifat Hacıarifoğlu Yonpaş Dumlupınar’a transfer oldıu. Hamitköy'den bonservisli olarak kadroya dahil edilen Rifat Hacıarifoğlu geçmişte çalıştığı teknik direktör Sedat Devecioğlu ile birlikte Yonpaş Dumlupınar için ter dökecek.
 
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