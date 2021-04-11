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Rifat'tan dönüş kararı

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Rifat'tan dönüş kararı
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Küçük Kaymaklı'dan Türkiye Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Ürgüpspor'a transfer olan Rıfat Hacıarifoğlu geri dönüş kararı aldı.
Türkiye kimliğinin çıkmaması ve Bölgesel Amatör Ligin 1,5 ay ertelenmesi üzerine Rıfat, önümüzdeki hafta içerisinde adaya dönecek.
Rıfat, Türkiye kimliğinin çıkması ve sezonun oynanması kesinleşmesi halinde ise Ürgüp'e geri dönecek.
 
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