Rifat Kanıöz Dörtyol’da futbola geri döndü

1.Lig lideri SFC Dörtyol, futbolu bırakma kararı alan Göçmenköy futbolcusu RifatKanıöz'ü renklerine bağladı.
Rifat dün Futbol Federasyonu’nda SFC Dörtyol Başkanı Erhan Öztürk ve yönetici Mendo Şengül’le birlikte kendisini Dörtyol’lu yapan imzayı attı.
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