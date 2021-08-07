Rifat, Hamitköy’e imzayı attı

Hamitköy, teknik director Ahmet Sakallı yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken transferlerle de kadrosunu şekillendirmeye devamediyor.

Küçük Kaymaklı’dan, İbrahim Kaba’yı kadrosuna kattıktan sonra transfer çalışmalarını sürdüren Hamitköy, yine aynı takımdan futbolumuzun önemli sol kanatlarından Rifat Hacıarifoğlu’nu kadrosuna kattı.

Rifat’ı bonservisiyle Küçük Kaymaklı’dan transfer eden Hamitköy, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda futbolcuya resmi imzayı attırdı. Rifat’ın imza töreninde Hamitköy yöneticisi Demir Moda da hazır bulundu.



