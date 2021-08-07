banner583
5 ilde 12 yangın sürüyor
5 ilde 12 yangın sürüyor
7 0
Aşı kartı sorunu, mağduriyet yaratıyor
Aşı kartı sorunu, mağduriyet yaratıyor
21 0
 
Kenyalı atlet 33 yıllık rekoru kırdı
Kenyalı atlet 33 yıllık rekoru kırdı
11 0
Güney'de kötü tablo değişmedi
Güney'de kötü tablo değişmedi
33 0
Yanan Orman Arazileri Nasıl Yeniden Ağaçlandırılır?
Yanan Orman Arazileri Nasıl Yeniden Ağaçlandırılır?
52 0
Bu şekilde yol ancak KKTC’de bulunur
Bu şekilde yol ancak KKTC’de bulunur
224 0
Klsaikler, Merkez Lefkoşa’da sergilendi
Klsaikler, Merkez Lefkoşa’da sergilendi
23 0
banner661

Rifat, Hamitköy’e imzayı attı

banner476

banner666
Rifat, Hamitköy’e imzayı attı
Hamitköy, teknik director Ahmet Sakallı yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken transferlerle de kadrosunu şekillendirmeye devamediyor.
Küçük Kaymaklı’dan, İbrahim Kaba’yı kadrosuna kattıktan sonra transfer çalışmalarını sürdüren Hamitköy, yine aynı takımdan futbolumuzun önemli sol kanatlarından Rifat Hacıarifoğlu’nu kadrosuna kattı.
Rifat’ı bonservisiyle Küçük Kaymaklı’dan transfer eden Hamitköy, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda futbolcuya resmi imzayı attırdı. Rifat’ın imza töreninde Hamitköy yöneticisi Demir Moda da hazır bulundu.
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.