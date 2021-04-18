Rifat dönüyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 sezonunu iptal etmesinden sonra Türkiye Bölgesel Amatör Lige (BAL) transfer olan futbolcularımızdan olan Rifat Hacıarifoğlu, sezonun 1,5 ay ertelenmesi üzerine adaya dönüyor.
Kimlik sorunu nedeniyle de Ürgüpspor’a lisansı çıkmayan Rifat Hacıarifoğlu, bugün ülkeye dönecek.
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