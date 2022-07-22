Rıdvan Yılmaz Rangers'ta

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transferi için İskoç ekibiyle prensip anlaşmasına vardı

Beşiktaş, genç sol bekin transferi konusunda İskoç ekibiyle anlaştı. Siyah beyazlılar, bu transfer karşılığında kasasına 6,5 milyon avro koyacak.

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın sonraki satışından elde edilecek kardan da yüzde 20 pay alacak.

Siyah beyazlı takımın altyapısında yetişen Rıdvan, A Takımda 62 maça çıktı ve 4 kez gol sevinci yaşadı. 21 yaşındaki oyuncu, 2020-2021 sezonunda kazanılan şampiyonlukta takımın önemli isimleri arasında yer aldı.

Rıdvan Yılmaz, A Milli Takım formasını da 6 kez terletti.

Transfer döneminin başında genç sol bekin adı uzun süre Eintracht Frankfurt ile anılmıştı. Alman ekibi, yapılan görüşmeler sonrasında transferden vazgeçmişti.

Rıdvan Yılmaz'ı, Rangers'a satan Beşiktaş, bu bölgeyi güçlendirmek için girişimlerine hız verdi.

Siyah beyazlı yönetimin, listesinde yer alan isimlerden birini yakın zaman içinde kadrosuna katması bekleniyor.

