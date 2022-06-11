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Rıdvan Yılmaz Eintracht Frankfurt’ta

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Beşiktaş, genç milli sol bekin transferi için Alman ekibi ile 6.5 milyon avro bonservis ve sonraki satıştan %20 payla anlaşma sağladı. Rıdvan Yılmaz, Eintracht Frankfurt ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak

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Rıdvan Yılmaz Eintracht Frankfurt’ta

Beşiktaş'ta beklenen veda gerçekleşiyor.

Rıdvan Yılmaz, Eintracht Frankfurt’a transfer oldu.

Alman temsilcisi, genç sol bek için 6 buçuk milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

Eintracht Frankfurt, Rıdvan'ın bir sonraki satışından da Beşiktaş'a yüzde 20 pay verecek.

21 yaşındaki oyuncu, milli maçların ardından Alman ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş’ta ilk resmi maçına 8 Nisan 2019’da Şenol Güneş yönetiminde çıktı.

Siyah beyazlı formayı 61 kez giyen genç sol bek, bu süreçte 4 kez fileleri havalandırdı, 7 gol pası verdi.

Rıdvan Yılmaz; Beşiktaş'ta bir şampiyonluk, bir Türkiye Kupası ve bir de Süper Kupa mutluluğu yaşadı.

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