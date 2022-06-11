Rıdvan Yılmaz Eintracht Frankfurt’ta

Beşiktaş'ta beklenen veda gerçekleşiyor.
Rıdvan Yılmaz, Eintracht Frankfurt’a transfer oldu.
Alman temsilcisi, genç sol bek için 6 buçuk milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.
Eintracht Frankfurt, Rıdvan'ın bir sonraki satışından da Beşiktaş'a yüzde 20 pay verecek.
21 yaşındaki oyuncu, milli maçların ardından Alman ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş’ta ilk resmi maçına 8 Nisan 2019’da Şenol Güneş yönetiminde çıktı.
Siyah beyazlı formayı 61 kez giyen genç sol bek, bu süreçte 4 kez fileleri havalandırdı, 7 gol pası verdi.
Rıdvan Yılmaz; Beşiktaş'ta bir şampiyonluk, bir Türkiye Kupası ve bir de Süper Kupa mutluluğu yaşadı.