Rıdvan Yılmaz Eintracht Frankfurt’ta

Beşiktaş, genç milli sol bekin transferi için Alman ekibi ile 6.5 milyon avro bonservis ve sonraki satıştan %20 payla anlaşma sağladı. Rıdvan Yılmaz, Eintracht Frankfurt ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak

Beşiktaş'ta beklenen veda gerçekleşiyor. Rıdvan Yılmaz, Eintracht Frankfurt’a transfer oldu. Alman temsilcisi, genç sol bek için 6 buçuk milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Eintracht Frankfurt, Rıdvan'ın bir sonraki satışından da Beşiktaş'a yüzde 20 pay verecek. 21 yaşındaki oyuncu, milli maçların ardından Alman ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş’ta ilk resmi maçına 8 Nisan 2019’da Şenol Güneş yönetiminde çıktı. Siyah beyazlı formayı 61 kez giyen genç sol bek, bu süreçte 4 kez fileleri havalandırdı, 7 gol pası verdi. Rıdvan Yılmaz; Beşiktaş'ta bir şampiyonluk, bir Türkiye Kupası ve bir de Süper Kupa mutluluğu yaşadı.