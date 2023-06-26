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Rıdvan teklifleri değerlendirecek

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Rıdvan teklifleri değerlendirecek
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Gökhan Kuzu
Süper Lig’den bir alt lige düşen Gönyeli’de genç yetenekler kulüp yönetimiyle anlaşamamaları nedeniyle gelen teklifleri değerlendirme kararı alıyor.
Bu sezon Aksa 1. Lig’de mücadele edecek olanGönyeli’nin genç ve başarılı orta saha oyuncusu Rıdvan Okur, Gönyeli yönetimi ile yaptığı görüşme sonrası kendisine gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
 
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