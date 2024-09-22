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Renktaş’ların kazananı Esentepe

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Süper Lig’in aynı renkleri taşıyan yeni ekipleri Esentepe ile Gönyeli mücadelesinde kazanan ev sahibi oldu

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Renktaş’ların kazananı Esentepe
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Yer: Esentepe Erdal Barut Stadı
Hakemler: Ali Özer, Mehmet Volkan Çelik, Burak Yiğit
Esentepe: Ahmet, Emek, Frank Nyobe, Emre (90’ Semih), Deniz (83’ Salih), Lukman Adeshina, Tuğra, Benjamın Bıeleu, Mustafa, Ali (72’ Ege), Devran
Gönyeli: Remzi, Ahmet Can, Azat (74’ Ömer), Erol (90’ Mustafa), Bayram (59’ Arseven), Kahraman, Hasan, Elvis Nyarko, Ladji Malle (64’ Mahmut), Souleymane Doukara, İbrahim,
Gol: 45’ Lukman Adeshina (Esentepe)
 
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonu'nun ilk hafta maçında Esentepe, Gönyeli’yi konuk etti.
Ali Özer’in yönettiği Esentepe KKSK – Gönyeli SK maçı Erdal Barut Stadı’nda oynandı. Süper Ligin 2 yeni ekibinin dengeli başlayan maçında uzun toplarla gol arayan Esentepe az da olsa pozisyon üretirken, Gönyeli pozisyon üretmekte zorlandı.
Esentepe’nin ilk devrenin son anlarında geliştirdiği atakta defansın arkasına atılan topa hareketlenen Lucman takımını öne geçiren golü kaydetti. 1 – 0
İkinci devrede de düşük tempoda geçen maçta, pozisyon sayısı az olurken, başka gol çıkmadı ve maç 1 – 0 sona erdi.
Esentepe böylelikle Süper Lige birlikte yükseldiği renktaşı Gönyeli’yi mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.
 
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