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Renktaşların güleni Mesarya oldu

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İki sarı kırmızılı süper lig ekibi T. H. Dumlupınar ile Mesarya takımının Mağusa’daki mücadelesinin galibi 3-1’lik skorla konuk Mesarya oldu

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Renktaşların güleni Mesarya oldu
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Stad: Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı
Hakemler: Kerem Eran, Yusuf Atlar, Yalçın Kabacıklı
TH Dumlupınar: Ali Yıldız (Alihan Doğan), Olcay, Orhan, Osman (Lawal), Berk Büyükkal (Yıldıray), Mert Güçlücan, Mehmet Altın, Hikmet Çelikel, Yunus Çıldan (Mehmet Çağakan), Doğukan (Adjessa), Nazım
Mesarya: Ercan, Çağlar (Chinedu Ngwu), Oğuzhan, Ömer (Emrecan), Chikezei, Miracle (Eren Aktaş), Muhammet, Okan, Tony Ejike Obia,  İbrahim (Hamza), Emre (Umut), Oğulcan
Goller: 90. Dk. Danie Adjessa (Dumlupınar), 14. Dk. Okan, 25. Dk. Tony Ajike Obia, 77. Dk. Muhammet (Mesarya)

Aksa Süper Ligi’nde üst sıralara tırmanarak puan toplamak isteyen Mesarya, henüz 1 galibiyeti bulunan Tremeşeli Holding Dumlupınar deplasmanına konuk oldu.
Maça hızlı başlayan konuk Mesarya 14. Dakikada Okan’ın golüyle 1-0 öne geçti.
Baskılı ataklarını sürdüren Mesarya 22. Dakikada Obia’nın vuruşundan yararlanamadı.
25. dakikada gelişen Mesarya atağında Tony Obia’nın kaydettiği gol ile skor 2-0 oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Mesarya’nın üstünlüğünde tamamlandı.
İkinci yarıda da konuk Mesarya’nın oyundaki üstünlüğü göze çarptı.
77. dakikada gelişen atakta Muhammet’in golü ile Mesarya deplasmanda skoru 3-0 yaptı.
Karşılaşmanın son dakikasında geline ev sahibi Tremeşeli Holding Dumlupınar atağında Adjessa’nın vuruşu filelere gidince skor 3-1 oldu.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Mesarya deplasmandan 3-1 galip ayrılarak haftayı 3 puanla kapadı.
Bu sonuçla Mesarya puanını 10’a çıkarırken Tremeşeli Holding Dumlupınar 3 puanda kaldı.
 
 
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