Renktaşların güleni Mesarya oldu

İki sarı kırmızılı süper lig ekibi T. H. Dumlupınar ile Mesarya takımının Mağusa’daki mücadelesinin galibi 3-1’lik skorla konuk Mesarya oldu

Stad: Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Yusuf Atlar, Yalçın Kabacıklı

TH Dumlupınar: Ali Yıldız (Alihan Doğan), Olcay, Orhan, Osman (Lawal), Berk Büyükkal (Yıldıray), Mert Güçlücan, Mehmet Altın, Hikmet Çelikel, Yunus Çıldan (Mehmet Çağakan), Doğukan (Adjessa), Nazım

Mesarya: Ercan, Çağlar (Chinedu Ngwu), Oğuzhan, Ömer (Emrecan), Chikezei, Miracle (Eren Aktaş), Muhammet, Okan, Tony Ejike Obia, İbrahim (Hamza), Emre (Umut), Oğulcan

Goller: 90. Dk. Danie Adjessa (Dumlupınar), 14. Dk. Okan, 25. Dk. Tony Ajike Obia, 77. Dk. Muhammet (Mesarya)



Aksa Süper Ligi’nde üst sıralara tırmanarak puan toplamak isteyen Mesarya, henüz 1 galibiyeti bulunan Tremeşeli Holding Dumlupınar deplasmanına konuk oldu.

Maça hızlı başlayan konuk Mesarya 14. Dakikada Okan’ın golüyle 1-0 öne geçti.

Baskılı ataklarını sürdüren Mesarya 22. Dakikada Obia’nın vuruşundan yararlanamadı.

25. dakikada gelişen Mesarya atağında Tony Obia’nın kaydettiği gol ile skor 2-0 oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Mesarya’nın üstünlüğünde tamamlandı.

İkinci yarıda da konuk Mesarya’nın oyundaki üstünlüğü göze çarptı.

77. dakikada gelişen atakta Muhammet’in golü ile Mesarya deplasmanda skoru 3-0 yaptı.

Karşılaşmanın son dakikasında geline ev sahibi Tremeşeli Holding Dumlupınar atağında Adjessa’nın vuruşu filelere gidince skor 3-1 oldu.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Mesarya deplasmandan 3-1 galip ayrılarak haftayı 3 puanla kapadı.

Bu sonuçla Mesarya puanını 10’a çıkarırken Tremeşeli Holding Dumlupınar 3 puanda kaldı.



