Remzi, Hamitköy'ü yıktı

Stadyum: Paşaköy 100. Yıl Stadı
Hakemler: Emre Öztaşlı, Serkan Özdenkci, Ali Akçınar
Mesarya:Hasan Piro, Remzi, Yusuf, Mustafa, Hüseyin (68.Dk Salahi), Orhan, Okan, Abdullah, Bilal, Oğuzhan (80.Dk Sinan), Candy
Hamitköy: Tolga, İbrahim Öksüzoğluları, Ömer, Galip (77.Dk Taner), Salih (46.Dk Toykan), İbrahim Kaba, İbrahim Güler, Kemal (46.Dk Mert), Cemre, Serhat (77.Dk Mehmet Çil), Danny
Goller:45,80 ve 83.Dk Remzi, 88.Dk Salahi (Mesarya)
Süper Ligde Mesarya ile Hamitköy arasında oynanan maçı kazanan Mesarya, 40 puana ulaşırken, Hamitköy 29 puanda kaldı.
11.Dk: Mesarya atağında Remzi kafayla topu indirdi. Bu topu alan Oğuzhan’ın ceza alanı dışından şutunda top direğin dibinden dışarıya gitti.
20.Dk: Hamitköy atağında İbrahim Öksüzoğluları soldan topu ceza alanına ortaladı. Arka direkte Salih vuruşunu yaptı ancak top üstten dışarıya gitti
26.Dk : Mesarya atağında Candy sol çaprazdan şutunu attı ancak Tolga gole izin vermedi.
45.Dk : Mesarya’nın kazandığı serbest atışta Hüseyin Çıdamlı’nın ceza alanına gönderdiği topu Bilal indirdi. Remzi’nin vuruşunda top filelere gitti. Mesarya 1-0 Hamitköy
60.Dk: Mesarya atağında Candy’nin pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Hüseyin’in vuruşunda kaleci Tolga gole izin vermedi
80.Dk: Mesarya atağında Salahi’nin aşırttığı topta Hamitköy savunmasının büyük hatasında topu alan Remzi boş kaleye topu gönderdi ve ağlarla buluşturdu. Mesarya 2-0 Hamitköy
83.Dk : Mesarya kontra atağında Candy’nin pasıyla topla buluşan Remzi’nin vuruşunda top filelere gitti. Mesarya 3-0 Hamitköy
89.Dk: Mesarya atağında Salahi ceza alanı dışından mükemmel bir vuruşla topu filelere gönderdi. Mesarya 4-0 Hamitköy
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