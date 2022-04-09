Remzi, Hamitköy'ü yıktı

Mesarya, Hamitköy’ü Remzi’nin hat trick yaptığı maçta farklı mağlup ederek rahatladı. Son bölüme kadar iyi mücadele eden Hamitköy ise maçı kaybetti. Hamitköylüler, skor 1 – 0 iken verilmeyen bir penaltı ve iptal dilen 1 gole yoğun itirazlarda bulundular

Stadyum: Paşaköy 100. Yıl Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Serkan Özdenkci, Ali Akçınar

Mesarya:Hasan Piro, Remzi, Yusuf, Mustafa, Hüseyin (68.Dk Salahi), Orhan, Okan, Abdullah, Bilal, Oğuzhan (80.Dk Sinan), Candy

Hamitköy: Tolga, İbrahim Öksüzoğluları, Ömer, Galip (77.Dk Taner), Salih (46.Dk Toykan), İbrahim Kaba, İbrahim Güler, Kemal (46.Dk Mert), Cemre, Serhat (77.Dk Mehmet Çil), Danny

Goller:45,80 ve 83.Dk Remzi, 88.Dk Salahi (Mesarya)



Süper Ligde Mesarya ile Hamitköy arasında oynanan maçı kazanan Mesarya, 40 puana ulaşırken, Hamitköy 29 puanda kaldı.

11.Dk: Mesarya atağında Remzi kafayla topu indirdi. Bu topu alan Oğuzhan’ın ceza alanı dışından şutunda top direğin dibinden dışarıya gitti.

20.Dk: Hamitköy atağında İbrahim Öksüzoğluları soldan topu ceza alanına ortaladı. Arka direkte Salih vuruşunu yaptı ancak top üstten dışarıya gitti

26.Dk : Mesarya atağında Candy sol çaprazdan şutunu attı ancak Tolga gole izin vermedi.

45.Dk : Mesarya’nın kazandığı serbest atışta Hüseyin Çıdamlı’nın ceza alanına gönderdiği topu Bilal indirdi. Remzi’nin vuruşunda top filelere gitti. Mesarya 1-0 Hamitköy

60.Dk: Mesarya atağında Candy’nin pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Hüseyin’in vuruşunda kaleci Tolga gole izin vermedi

80.Dk: Mesarya atağında Salahi’nin aşırttığı topta Hamitköy savunmasının büyük hatasında topu alan Remzi boş kaleye topu gönderdi ve ağlarla buluşturdu. Mesarya 2-0 Hamitköy

83.Dk : Mesarya kontra atağında Candy’nin pasıyla topla buluşan Remzi’nin vuruşunda top filelere gitti. Mesarya 3-0 Hamitköy

89.Dk: Mesarya atağında Salahi ceza alanı dışından mükemmel bir vuruşla topu filelere gönderdi. Mesarya 4-0 Hamitköy

