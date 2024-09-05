Remzi Gönyeli'de

Gökhan KUZU
Süper ligin yeni takımlarından Gönyeli kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Gönyeli Kulübü, China Bazaar Gençlik Gücü kalecisi Remzi Rıylı ile anlaşarak kiralık olarak renklerine bağladı.
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