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Remzi Gönyeli'de

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Remzi Gönyeli'de
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Gökhan KUZU
Süper ligin yeni takımlarından Gönyeli kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Gönyeli Kulübü, China Bazaar Gençlik Gücü kalecisi Remzi Rıylı ile anlaşarak kiralık olarak renklerine bağladı.
 
 
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