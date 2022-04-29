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Remzi attı, Piro tuttu, Mesarya kazandı

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AKSA Süper Lig’de 29.hafta mücadelesinde Mesarya deplasmanda Merit Alsancak Yeşilova’yı Remzi’nin golleriyle 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Remzi attığı 3 golle maça damga vururken, Merit Alsancak Yeşilova’da Billy Mehmet ise 90.dakikada kullandığı penaltı atışında Hasan Piro’yu geçemedi

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Remzi attı, Piro tuttu, Mesarya kazandı
Stad: Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı
Hakemler: Şakir Azizoğlu, Özal Çağlayan, Abdullah Genç, Fehim Dayı
M.A.Yeşilova: Kemal, Billy, Mejdi, Mustafa Salk, Aksel, Yasin, Eyüp, Ömer, Vakkas, Memduh, Mustafa Vardi
Mesarya: Hasan, Orhan, Mustafa Ayker, İbrahim, Remzi, Ertaç, Okan, Sinan, Salahi, Bilal, Yusuf
Goller: 78’Mejdi Direniş, 85’Chibuzor (MAY), 12’(P), 32’(P) ve 80’Remzi Betmezoğlu (Mesarya)
 
AKSA Süper Lig’de 29.hafta mücadelesinde Merit Alsancak Yeşilova ile Mesarya karşılaştı. Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda oynanan karşılaşmayı konuk Mesarya 3-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Karşılaşmanın ilk devresini Mesarya takımı 12 ve 32.dakikalarda Remzi’nin ayağından bulduğu penaltı golleriyle 2-0 önde tamamladı.
Yeşilova, 78.dakikada Mejdi’nin golü ile farkı 1’e indirirken, 80’de Remzi yine sahneye çıktı ve skoru 3-1 yaptı. 85’de Chibuzor attığı golle farkı 1’e indirirken, 90.dakikada M.A.Yeşilova penaltı atışı kazandı. Atışı kullanan Billy Mehmet, kaleci Hasan Piro’yu geçemezken mücadele de kısa bir süre sonra 3-2’lik skorla Mesarya’nın galibiyetiyle tamamlandı.
 
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