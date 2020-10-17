Remmy attı Rizespor kazandı

Süper Lig'de yeni hafta gollü bir mücadeleyle başladı. İlk 4 haftada galibiyet alamayan Çaykur Rizespor, 5. maçında MKE Ankaragücü'nü 5-3 mağlup etti. Karadeniz ekibinde Loic Remy 3 gol kaydetti

Milli ara sona erdi, Süper Lig'de heyecan yeniden başladı...

Yeni haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü'nü konuk etti. İlk 4 haftada galip gelemeyen iki takımın mücadelesine atılan goller damga vurdu.

Paintsil'in ayağından 6 ve 16. dakikalarda 2 gol bulan Ankaragücü, sonrasında üstünlüğünü sürdüremedi. 19. dakikada Fernando Rizespor'da farkı 1'e indirdi, 43'te Borven yeniden farkı açsa da ilk yarının son saniyelerinde Boldrin ile gelen golle Rizespor umutlandı.

İkinci yarıya ise Remy damga vurdu... Fransız oyuncu, 55, 62 ve 78'de attığı 3 golle hat-trick yaptı ve takımını galibiyete taşıdı.

