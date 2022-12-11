banner875
banner885
Nefesleri kesen Drift yarışını Deane kazandı
Nefesleri kesen Drift yarışını Deane kazandı
12 0
Boğaz rüzgarı, Maraş’ı çarptı
Boğaz rüzgarı, Maraş’ı çarptı
20 0
 
Driftte uluslararası şov zamanı
Driftte uluslararası şov zamanı
15 0
Salon seçme yarışları tamamlandı
Salon seçme yarışları tamamlandı
21 0
60 saniye yapmak ömrünüzü uzatabilir!
60 saniye yapmak ömrünüzü uzatabilir!
45 0
“Bu halk mecbur mu bu eziyeti çekip sinir olmaya?”
“Bu halk mecbur mu bu eziyeti çekip sinir olmaya?”
16 0
Cafe Down gençleri Kuzey Kıbrıs Turkcell ziyaret etti
Cafe Down gençleri Kuzey Kıbrıs Turkcell ziyaret etti
17 0
banner878
banner887

Redmond attı Beşiktaş sevindi

banner898

Beşiktaş, hazırlık karşılaşmasında Belçika ekibi Westerlo'yu tek golle mağlup etti. Siyah beyazlıların golünü 87. dakikada Nathan Redmond kaydetti

banner825
Redmond attı Beşiktaş sevindi
banner892
2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Antalya'da kampa giren iki takım, Gloria Sports Arena'da karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlı ekip, sahaya Mert Günok, Tayfur Bingöl, Welinton Souza, Tayyip Talha Sanuç, Arthur Masuaku, Necip Uysal, Nathan Redmond, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Dele Alli ve Semih Kılıçsoy 11'i ile çıktı.
Teknik direktör Şenol Güneş, ikinci yarının başında Ersin Destanoğlu, Georges-Kevin N'Koudou ve Umut Meraş'ı, ilerleyen dakikalarda ise Atiba Hutchinson, Kerem Atakan Kesgin ve Serkan Emrecan Terzi'yi oyuna dahil etti.
Valentin Rosier, Josef de Souza, Rachid Ghezzal, Jackson Muleka, Emrecan Uzunhan ve Cenk Tosun kadroda yer almadı.
Westerlo'da Sinan Bolat, Ravil Tagir ve Halil Akbunar maça ilk 11'de başlarken Muhammed Gümüşkaya ikinci yarının başında oyuna dahil oldu.
Zaman zaman yağmur ve rüzgarın oyunu etkilediği mücadelede takımlar pozisyon üretmekte zorlandı. Uzun süre eşitlik bozulmazken, 87. dakikadaki kontra atakta Redmond, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi ve müsabaka bu skorla tamamlandı.
 
banner902
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.