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Red and White tribünlere renk katıyor

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Red and White tribünlere renk katıyor
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AKSA Süper Lig ekiplerinden Gönyeli’nin taraftar grubu Red and White Grubu, futbolumuzun en önemli ve aktif taraftar grupları arasında yer alıyor.
Maçlardan önce tezahüratlarına başlayan, maç sırasında ve maç sonrasında da sürekli olarak tezahüratlarda bulunan Red and White Grubu, tribünlere büyük renk katıyor.
Red and White Grubu,AKSA Süper Ligin beşinci haftasında Yonpaş Dumlupınar ile Tepede oynadığı maçı da tezahüratları ile renklendirirken, 90 dakika boyunca ayakta izleyen grup üyeleri maç sonunda ise maçı kazanmanın coşkusunu doyasıya yaşadılar.
 
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