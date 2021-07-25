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Red and White, Gönyeli’nin yanında

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Red and White, Gönyeli’nin yanında
Gökhan KUZU
Süper Lig ekiplerinden Gönyeli’nin taraftar grubu Red and White antrenmanlarda sonra hazırlık maçlarında da takımının yanında yer alarak, sezon öncesinde futbolculara büyük destek veriyor.
Tribünlerdeki yerini alan Red and White grubu üyeleri Gönyeli’nin, Gönyeli Stadında Düzkaya ile oynadığı ilk hazırlık maçında da takıma destek verdi.  Gönyeli, taraftarının da desteğiyle ilk hazırlık maçında Düzkaya’yı 2 – 0 mağlup etmişti.
 
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