Red 7 Oil U14 Ligi'nde final zamanı..!

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Red 7 Oil U14 Ligi'nde final heyecanı yarın akşam (17 Temmuz 2024 Çarşamba) Güzelyurt'ta yaşanacak.

Küçük Kaymaklı TSK ile Çetinkaya TSK takımlarını karşı karşıya getirecek olan final karşılaşması saat 20.00'de Güzelyurt Üner Berkalp Stadı'nda oynanacak.

Gruplarda mücadelesinde aynı grupta yer alan iki ekibin mücadelesi nefesleri keserken, karşılaşmaya yoğun bir ilginin olması bekleniyor...

