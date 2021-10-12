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Recep Tayyip, hakemi darptan disiplinlik

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Recep Tayyip, hakemi darptan disiplinlik
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Soruşturma Merci, 12 Ekim 2021 tarihinde aşağıda yazılı sevk kararını aldı.
Karşıyaka ASK ve Bostancı Bağcıl SK arasında oynanan AKSA A2 1. Lig maçında, Karşıyaka futbolcusu Recep Tayyip Erduran disipline verildi.
Recep Tayyip Erduran, müsabaka hakemine yönelik saldırı ve darp fiillerine yönelik KTFF Disiplin Talimatının 44. Maddesi uyarınca KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
 
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