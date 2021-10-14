Recep Tayyip'e 26 maç ceza

KTFF Disiplin Kurulu, Karşıyaka – Bostancı Bağcıl U20 maçında hakemi darp eden Recep Tayyip Erduran’a 26 maç ceza verdi

KTFF Disiplin Kurulu, Karşıyaka – Bostancı Bağcıl U20 maçında yaşanan olaylarla ilgili kararlarını açıkladı.

Recep Tayyip Erduran'a ağır ceza veren KTFF Disiplin Kurulunun Kararları şöyle: “09/10/2021 tarihinde, Karşıyaka Ergin Şahdur Stadında gerçekleşen Karşıyaka A.S.K. – Bostancı Bağcıl S.K. AKSA A2 I.Lig müsabakasının, 80. dakikasında, Karşıyaka A.S.K.’nın 112478 lisans numaralı futbolcusu Recep Tayyip Erduran’ın müsabaka hakime yönelik saldırı ve darp fiilîlerinde bulunması nedeni ile, adı geçen futbolcusu Yönetim Kurulunun DS-3/2021-2022 sevk numarası kararı ile Kurulumuza sevk edilmiştir.

İlgili maçta meydana gelen hakeme yönelik saldırı ve darp fiillerini, hakem ve gözlemci raporlarından tespit etmiş bulunmaktayız. Kurulumuz yapmış olduğu değerlendirme neticesinde, olayın oluş şeklini ve disiplin suçunun ciddiyetini dikkate aldıktan sonra, Karşıyaka A.S.K. 112478 lisans numaralı futbolcusu Recep Tayyip Erduran’a, DT 44 (2)’nin ihlalinden dolayı, DT 44 (2) uyarınca 26 (Yirmi Altı) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.”



