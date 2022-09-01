Recep de Chlakanorasİdaliou'da

Aksa Süper Lig ekibi Çetinkaya’dan ikinci oyuncu da Güney Kıbrıs takımına transfer oldu.

Yaklaşık 3 hafta önce denemeye başlayan Yusuf Kondoz'un ardından Çetinkaya'nın sol bek oyuncusu Recep Arkol da Güney Kıbrıs 3'üncü Lig ekiplerinden Chalkanorasİdaliou'ya transfer oldu.

Recep yeni takımıyla idmanlara da başlarken, oyuncunun yakın bir zamanda Güney Kıbrıs ekibine imza atması bekleniyor



