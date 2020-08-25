banner480
banner69
China Bazaar Gençlik Gücü
China Bazaar Gençlik Gücü
100 0
Haspolat kirli sanayi bölgesinde yangın
Haspolat kirli sanayi bölgesinde yangın
138 0
 
Yollar karınca gibi araba kaynıyor
Yollar karınca gibi araba kaynıyor
76 0
505 0
Kortlarda şampiyonlar belirlendi
Kortlarda şampiyonlar belirlendi
48 0
TUFAD'dan duyarlılık örneği
TUFAD'dan duyarlılık örneği
319 0
Bunun anlamı tamamıyla soygunculuktur
Bunun anlamı tamamıyla soygunculuktur
571 0
banner460

Ramazan, yuvaya döndü

banner476

Ramazan, yuvaya döndü
BTM İkinci Lig Birinci Grupta ilk devreyi üçüncü sırada tamamlayan Yedikonuk ikinci transferini gerçekleştirirken, Yedikonuklu olan Ramazan Akılloğlu'nu kadrosuna kattı.
Aynı grupta yer alan Bafra Spor Kulübü futbolcusu olan Ramazan Akılloğlu,bonservisli olarak sarı-yeşilliYedikonuk’a transfer oldu.
Yedikonuk Spor Kulübü Yönetim kurulu bu transferde kolaylık sağlayan Bafra Spor Kulübüyönetimine teşekkür etti.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.