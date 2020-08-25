Ramazan, yuvaya döndü

BTM İkinci Lig Birinci Grupta ilk devreyi üçüncü sırada tamamlayan Yedikonuk ikinci transferini gerçekleştirirken, Yedikonuklu olan Ramazan Akılloğlu'nu kadrosuna kattı.
Aynı grupta yer alan Bafra Spor Kulübü futbolcusu olan Ramazan Akılloğlu,bonservisli olarak sarı-yeşilliYedikonuk’a transfer oldu.
Yedikonuk Spor Kulübü Yönetim kurulu bu transferde kolaylık sağlayan Bafra Spor Kulübüyönetimine teşekkür etti.
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