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Rakip takım oyuncusuna saldırıya af yok

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Rakip takım oyuncusuna saldırıya af yok
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu, Gayretköy ile Serhatköy arasında oynanan BTM 2. Ligi 7. Grup maçından sonra Gayretköy futbolcusu Mehmet Keskiner’e ağır ceza verdi.
Çift sarı karttan oyun alanı dışında bulunan Mehmet Keskiner, rakip takım oyuncusuna saldırıdan dolayı 4 maç ceza verildi.
 
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