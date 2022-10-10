Rahmi’nin sakatlığı korkuttu

AKSA Süper Lig’in 3’üncü haftasında Hamitköy ile karşılaşan Lefke’de oyunun 43’üncü dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Rahmi Çelik’e Pazar günü röntgen çekildi.

Lefke Türk Spor Kulübü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada çekilen röntgen sonrası oyuncunun bileğinde her hangi bir kırığa rastlanmazken, sol ayak bileğinin dış tarafına aldığı ağır darbeden dolayı kemik ödemi ve doku ezilmesi oluştuğu tespit edildi.

Oyuncunun tedavisine vakit kaybedilmeden başlandı. Rahmi’nin bir süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

